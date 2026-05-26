Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Lohnende Repligen-Anlage?
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26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Repligen-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde die Repligen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 171,02 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 58,473 Repligen-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 727,87 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 22.05.2026 auf 115,06 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 32,72 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Repligen belief sich zuletzt auf 6,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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