Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Repligen-Performance
|
08.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Repligen von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Repligen-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Repligen-Aktie bei 120,70 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 82,850 Repligen-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 167,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 885,67 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,86 Prozent zugenommen.
Am Markt war Repligen jüngst 9,46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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