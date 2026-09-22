NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Repligen von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Repligen-Einstiegs gewesen.

Am 22.09.2021 wurde die Repligen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Repligen-Papier bei 313,10 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Repligen-Aktie investiert, befänden sich nun 3,194 Repligen-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (180,71 USD), wäre die Investition nun 577,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,28 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Repligen eine Börsenbewertung in Höhe von 9,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at