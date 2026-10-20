NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Repligen von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Repligen-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Repligen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 268,25 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Repligen-Papier investiert hätte, befänden sich nun 37,279 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Repligen-Aktie auf 176,43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 577,07 USD wert. Damit wäre die Investition 34,23 Prozent weniger wert.

Repligen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at