Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Lukrative Repligen-Investition?
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28.07.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Repligen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Repligen-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Repligen-Papiers betrug an diesem Tag 235,28 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Repligen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42,503 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 570,38 USD, da sich der Wert eines Repligen-Anteils am 27.07.2026 auf 131,06 USD belief. Mit einer Performance von -44,30 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Repligen betrug jüngst 7,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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