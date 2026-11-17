Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Langfristige Anlage
|
17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Repligen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Repligen-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 277,48 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Repligen-Aktie investiert, befänden sich nun 0,360 Repligen-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 58,66 USD, da sich der Wert eines Repligen-Anteils am 16.11.2026 auf 162,78 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 41,34 Prozent.
Repligen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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