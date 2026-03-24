Repligen Aktie

Repligen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870980 / ISIN: US7599161095

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Hochrechnung 24.03.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Repligen-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Repligen-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Repligen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Repligen-Anteile bei 145,15 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Repligen-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 68,894 Repligen-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.03.2026 auf 116,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 015,85 USD wert. Mit einer Performance von -19,84 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Repligen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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