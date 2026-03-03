NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Repligen von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Repligen-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 188,00 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Repligen-Aktie investiert hat, hat nun 53,191 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 647,34 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 02.03.2026 auf 124,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33,53 Prozent verringert.

Am Markt war Repligen jüngst 7,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at