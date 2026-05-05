Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Profitable Repligen-Anlage?
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05.05.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Repligen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Repligen-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 194,81 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 51,332 Repligen-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 118,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 067,96 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 39,32 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Repligen betrug jüngst 6,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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