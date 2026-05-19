Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Hochrechnung
|
19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Repligen-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Repligen-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 126,19 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Repligen-Aktie investiert, befänden sich nun 7,925 Repligen-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Repligen-Aktien wären am 18.05.2026 825,74 USD wert, da der Schlussstand 104,20 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,43 Prozent verringert.
Am Markt war Repligen jüngst 5,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!