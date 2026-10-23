Resources Connection Aktie

Resources Connection für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058

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Ausschüttung im Blick 23.10.2026 16:36:20

NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: Resources Connection-Aktionäre erhalten weniger Dividende

NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: Resources Connection-Aktionäre erhalten weniger Dividende

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Resources Connection-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection am 22.10.2026 wurde für das Jahr 2026 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,28 USD vereinbart. So reduzierte sich die Resources Connection-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 42,86 Prozent. Alles in allem zahlt Resources Connection 9,39 Mio. USD an Aktionäre. Damit wurde die Resources Connection-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 49,65 Prozent zurückgeschraubt.

Resources Connection- Ausschüttungsrendite im Fokus

Die Resources Connection-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 2,55 USD aus dem NASDAQ-Handel. Resources Connection weist für 2026 eine Dividendenrendite von 6,19 Prozent auf. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 9,40 Prozent.

Kursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr sank der Resources Connection-Kurs via NASDAQ um 42,18 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 98,19 Prozent besser entwickelt als der Resources Connection-Kurs.

Dividendenaussichten von Resources Connection

Für 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 0,07 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,75 Prozent zurückgehen.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Resources Connection

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Resources Connection beläuft sich aktuell auf 84,249 Mio. USD. Dividenden-Aktie Resources Connection weist aktuell ein KGV von 0,00 auf. 2026 setzte Resources Connection 452,010 Mio. USD um und erzielte ein EPS von -1,21 USD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: istock/kryczka,WHYFRAME / Shutterstock.com

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