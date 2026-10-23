Resources Connection Aktie
WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058
|Ausschüttung im Blick
|
23.10.2026 16:36:20
NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: Resources Connection-Aktionäre erhalten weniger Dividende
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection am 22.10.2026 wurde für das Jahr 2026 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,28 USD vereinbart. So reduzierte sich die Resources Connection-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 42,86 Prozent. Alles in allem zahlt Resources Connection 9,39 Mio. USD an Aktionäre. Damit wurde die Resources Connection-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 49,65 Prozent zurückgeschraubt.
Resources Connection- Ausschüttungsrendite im Fokus
Die Resources Connection-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 2,55 USD aus dem NASDAQ-Handel. Resources Connection weist für 2026 eine Dividendenrendite von 6,19 Prozent auf. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 9,40 Prozent.
Kursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr sank der Resources Connection-Kurs via NASDAQ um 42,18 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 98,19 Prozent besser entwickelt als der Resources Connection-Kurs.
Dividendenaussichten von Resources Connection
Für 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 0,07 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,75 Prozent zurückgehen.
Hauptdaten von Dividenden-Titel Resources Connection
Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Resources Connection beläuft sich aktuell auf 84,249 Mio. USD. Dividenden-Aktie Resources Connection weist aktuell ein KGV von 0,00 auf. 2026 setzte Resources Connection 452,010 Mio. USD um und erzielte ein EPS von -1,21 USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Resources Connection Inc.
|
23.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
23.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Resources Connection von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
22.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite fester (finanzen.at)
Analysen zu Resources Connection Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Resources Connection Inc.
|2,36
|4,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.