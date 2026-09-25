Resources Connection Aktie
WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058
|Investmentbeispiel
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25.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Resources Connection von vor 5 Jahren verloren
Die Resources Connection-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Resources Connection-Papier bei 15,59 USD. Bei einem Resources Connection-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,414 Resources Connection-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Resources Connection-Anteile wären am 24.09.2026 24,05 USD wert, da der Schlussstand 3,75 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 75,95 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Resources Connection bezifferte sich zuletzt auf 135,15 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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