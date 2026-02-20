Resources Connection Aktie

WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058

Resources Connection-Anlage unter der Lupe 20.02.2026 16:04:32

NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Resources Connection von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Resources Connection-Aktien gewesen.

Das Resources Connection-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13,85 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Resources Connection-Aktie investiert hat, hat nun 722,022 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Resources Connection-Papiers auf 3,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 808,66 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 71,91 Prozent.

Jüngst verzeichnete Resources Connection eine Marktkapitalisierung von 129,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

