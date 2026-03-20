NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Resources Connection von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Resources Connection-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Resources Connection-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 15,17 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Resources Connection-Aktie investiert hat, hat nun 6,592 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24,98 USD, da sich der Wert einer Resources Connection-Aktie am 19.03.2026 auf 3,79 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 75,02 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Resources Connection eine Börsenbewertung in Höhe von 126,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at