NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Resources Connection von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Resources Connection-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Resources Connection-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,92 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 55,804 Resources Connection-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.03.2026 auf 3,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 206,47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 79,35 Prozent verkleinert.

Resources Connection markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 125,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at