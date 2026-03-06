Resources Connection Aktie
WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058
|Resources Connection-Performance
|
06.03.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Resources Connection von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Resources Connection-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,92 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 55,804 Resources Connection-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.03.2026 auf 3,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 206,47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 79,35 Prozent verkleinert.
Resources Connection markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 125,17 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!