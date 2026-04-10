Resources Connection Aktie
WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058
|Lukratives Resources Connection-Investment?
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10.04.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Resources Connection von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Resources Connection-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 14,29 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Resources Connection-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,998 Resources Connection-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.04.2026 auf 3,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24,25 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 75,75 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Resources Connection betrug jüngst 118,35 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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