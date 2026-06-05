NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Resources Connection von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Resources Connection-Aktie Anlegern gebracht.

Das Resources Connection-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Resources Connection-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14,70 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Resources Connection-Aktie investierten, hätten nun 680,272 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 04.06.2026 auf 4,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 040,82 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 69,59 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Resources Connection belief sich zuletzt auf 150,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at