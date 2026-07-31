Resources Connection Aktie
WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058
|Resources Connection-Anlage unter der Lupe
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31.07.2026 16:08:22
NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Resources Connection von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Resources Connection-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Resources Connection-Aktie letztlich bei 15,49 USD. Bei einem Resources Connection-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 64,558 Resources Connection-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Resources Connection-Anteile wären am 30.07.2026 275,66 USD wert, da der Schlussstand 4,27 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 72,43 Prozent.
Der Börsenwert von Resources Connection belief sich jüngst auf 139,56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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