06.02.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Resources Connection-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Resources Connection-Papier bei 18,09 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Resources Connection-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,528 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 4,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,40 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Resources Connection einen Börsenwert von 143,42 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
