NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Resources Connection eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Resources Connection-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,99 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Resources Connection-Aktie investiert, befänden sich nun 66,711 Resources Connection-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 07.05.2026 297,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,46 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 70,25 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Resources Connection belief sich zuletzt auf 149,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at