Resources Connection Aktie
WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058
|Lukrative Resources Connection-Anlage?
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11.09.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Resources Connection-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,09 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Resources Connection-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 196,464 Resources Connection-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Resources Connection-Aktie auf 3,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 764,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,58 Prozent verringert.
Der Resources Connection-Wert an der Börse wurde auf 133,33 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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