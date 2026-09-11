Resources Connection Aktie

Resources Connection für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058

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Lukrative Resources Connection-Anlage? 11.09.2026 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Resources Connection-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Resources Connection-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,09 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Resources Connection-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 196,464 Resources Connection-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Resources Connection-Aktie auf 3,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 764,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,58 Prozent verringert.

Der Resources Connection-Wert an der Börse wurde auf 133,33 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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