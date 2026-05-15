NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Resources Connection von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Resources Connection-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurden Resources Connection-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 14,99 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Resources Connection-Aktie investierten, hätten nun 667,111 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 14.05.2026 2 908,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,36 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 70,91 Prozent verringert.

Am Markt war Resources Connection jüngst 148,85 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at