NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte eine Resources Connection-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Resources Connection-Einstiegs gewesen.

Am 22.05.2025 wurde die Resources Connection-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5,05 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 19,802 Resources Connection-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.05.2026 auf 4,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,11 USD wert. Mit einer Performance von -10,89 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Resources Connection zuletzt 152,33 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at