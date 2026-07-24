NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Resources Connection von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Resources Connection-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16,40 USD wert. Bei einem Resources Connection-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,098 Resources Connection-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,76 USD gerechnet, wäre die Investition nun 22,93 USD wert. Mit einer Performance von -77,07 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Resources Connection betrug jüngst 158,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at