Resources Connection Aktie

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WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058

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Profitable Resources Connection-Investition? 13.11.2026 16:03:12

NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Resources Connection von vor 3 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Resources Connection-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Resources Connection-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Resources Connection-Aktie an diesem Tag 13,74 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Resources Connection-Aktie investiert hätte, hätte er nun 72,780 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 2,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195,78 USD wert. Damit wäre die Investition um 80,42 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Resources Connection bezifferte sich zuletzt auf 95,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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