NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Resources Connection von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Resources Connection-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Resources Connection-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 12,63 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Resources Connection-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,921 Resources Connection-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 36,91 USD, da sich der Wert eines Resources Connection-Anteils am 15.01.2026 auf 4,66 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 63,09 Prozent verkleinert.

Resources Connection war somit zuletzt am Markt 156,54 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at