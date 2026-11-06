NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Resources Connection von vor einem Jahr angefallen

Investoren, die vor Jahren in Resources Connection-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Resources Connection-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Resources Connection-Aktie an diesem Tag bei 4,56 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Resources Connection-Aktie investiert, befänden sich nun 21,930 Resources Connection-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 57,68 USD, da sich der Wert eines Resources Connection-Papiers am 05.11.2026 auf 2,63 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 42,32 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Resources Connection eine Börsenbewertung in Höhe von 93,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at