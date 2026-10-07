Richardson Electronics Aktie

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WKN: 880664 / ISIN: US7631651079

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Richardson Electronics-Aktionärsvergütung 07.10.2026 16:36:19

NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten Richardson Electronics-Anleger

NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten Richardson Electronics-Anleger

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Richardson Electronics-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics am 06.10.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,24 USD auszuschütten. Wie die Dividendenhistorie offenbart, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. 3,44 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 0,880 Prozent.

Richardson Electronics- Ausschüttungsrendite im Blick

Via NASDAQ beendete die Richardson Electronics-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 19,05 USD. Das Richardson Electronics-Wertpapier verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 1,41 Prozent. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,68 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Richardson Electronics-Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Richardson Electronics-Kurs via NASDAQ 63,52 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 143,61 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Richardson Electronics

Hauptdaten von Richardson Electronics

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Richardson Electronics beläuft sich aktuell auf 274,370 Mio. USD. Dividenden-Aktie Richardson Electronics weist aktuell ein KGV von 38,64 auf. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Richardson Electronics auf 228,560 Mio.USD, das EPS machte 0,44 USD aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Brian A. Jackson / Shutterstock.com

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