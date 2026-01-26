NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Richardson Electronics-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Richardson Electronics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Richardson Electronics-Aktie bei 5,32 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Richardson Electronics-Aktie investiert, befänden sich nun 187,970 Richardson Electronics-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 037,59 USD, da sich der Wert einer Richardson Electronics-Aktie am 23.01.2026 auf 10,84 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 103,76 Prozent vermehrt.

Richardson Electronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 155,55 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at