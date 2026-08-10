Richardson Electronics Aktie

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WKN: 880664 / ISIN: US7631651079

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Richardson Electronics-Investition 10.08.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Richardson Electronics-Einstiegs gewesen.

Das Richardson Electronics-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Richardson Electronics-Aktie betrug an diesem Tag 6,16 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1 623,377 Richardson Electronics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 33 538,96 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 07.08.2026 auf 20,66 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 235,39 Prozent angewachsen.

Richardson Electronics war somit zuletzt am Markt 299,17 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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