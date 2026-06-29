NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Richardson Electronics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Richardson Electronics-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Richardson Electronics-Anteile an diesem Tag 16,54 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Richardson Electronics-Aktie investierten, hätten nun 604,595 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 659,01 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 26.06.2026 auf 17,63 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 6,59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Richardson Electronics bezifferte sich zuletzt auf 253,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at