Richardson Electronics Aktie

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WKN: 880664 / ISIN: US7631651079

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Richardson Electronics-Anlage 21.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Richardson Electronics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Richardson Electronics-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11,19 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Richardson Electronics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 893,655 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 16,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 352,10 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,52 Prozent angewachsen.

Richardson Electronics wurde am Markt mit 235,33 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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