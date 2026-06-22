Richardson Electronics Aktie

Richardson Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880664 / ISIN: US7631651079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Richardson Electronics-Investment? 22.06.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Richardson Electronics gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Richardson Electronics-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Richardson Electronics-Aktie 8,91 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 112,233 Richardson Electronics-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 087,54 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Papiers am 18.06.2026 auf 18,60 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 108,75 Prozent.

Richardson Electronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 266,39 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Richardson Electronics Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Richardson Electronics Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Richardson Electronics Ltd. 18,56 -0,22% Richardson Electronics Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Iran-Verhandlungen im Fokus: ATX etwas fester -- DAX in Grün -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich überwiegend stark - Nikkei mit Allzeithoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Montag etwas stärker. Der deutsche Aktienmarkt tendiert aufwärts. An der Wall Street spielt sich ein uneinheitlicher Handel ab. In Fernost schlugen die Märkte am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen