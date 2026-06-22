Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
|Rentables Richardson Electronics-Investment?
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22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Richardson Electronics-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Richardson Electronics-Aktie 8,91 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 112,233 Richardson Electronics-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 087,54 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Papiers am 18.06.2026 auf 18,60 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 108,75 Prozent.
Richardson Electronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 266,39 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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