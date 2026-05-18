NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Richardson Electronics-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,15 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 941,748 Richardson Electronics-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 15.05.2026 32 932,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,96 USD belief. Damit wäre die Investition 229,32 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Richardson Electronics zuletzt 243,77 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at