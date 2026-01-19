Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
|Richardson Electronics-Investment
|
19.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Richardson Electronics-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,19 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Richardson Electronics-Aktie investiert hat, hat nun 16,155 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.01.2026 auf 10,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 174,31 USD wert. Damit wäre die Investition um 74,31 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Richardson Electronics zuletzt 154,67 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Richardson Electronics Ltd.
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
08.01.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwache Performance in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
08.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
06.01.26
|Ausblick: Richardson Electronics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.01.26