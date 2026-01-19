NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Richardson Electronics gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Richardson Electronics-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,19 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Richardson Electronics-Aktie investiert hat, hat nun 16,155 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.01.2026 auf 10,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 174,31 USD wert. Damit wäre die Investition um 74,31 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Richardson Electronics zuletzt 154,67 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at