Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
|Lohnende Richardson Electronics-Anlage?
|
20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richardson Electronics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Richardson Electronics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,33 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Richardson Electronics-Aktie investierten, hätten nun 187,617 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 560,98 USD, da sich der Wert einer Richardson Electronics-Aktie am 17.04.2026 auf 13,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 156,10 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Richardson Electronics eine Marktkapitalisierung von 196,18 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Richardson Electronics Ltd.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richardson Electronics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richardson Electronics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freitagshandel in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
10.04.26
|NASDAQ-Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
09.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite im Aufwind (finanzen.at)
|
09.04.26
|NASDAQ Composite aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Richardson Electronics Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Richardson Electronics Ltd.
|14,12
|3,44%