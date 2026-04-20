Richardson Electronics Aktie

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WKN: 880664 / ISIN: US7631651079

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Lohnende Richardson Electronics-Anlage? 20.04.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richardson Electronics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Richardson Electronics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Richardson Electronics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,33 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Richardson Electronics-Aktie investierten, hätten nun 187,617 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 560,98 USD, da sich der Wert einer Richardson Electronics-Aktie am 17.04.2026 auf 13,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 156,10 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Richardson Electronics eine Marktkapitalisierung von 196,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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