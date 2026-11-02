NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richardson Electronics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Richardson Electronics gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Richardson Electronics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Richardson Electronics-Papier an diesem Tag bei 6,07 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Richardson Electronics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 647,446 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 32 520,59 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Papiers am 30.10.2026 auf 19,74 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 225,21 Prozent.

Insgesamt war Richardson Electronics zuletzt 290,12 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at