NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richardson Electronics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Richardson Electronics-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Richardson Electronics-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 11,25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 888,889 Richardson Electronics-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 480,00 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Papiers am 09.10.2026 auf 20,79 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +84,80 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Richardson Electronics belief sich zuletzt auf 304,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at