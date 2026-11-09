Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
|Rentables Richardson Electronics-Investment?
|
09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richardson Electronics-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Richardson Electronics-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 10,41 USD. Bei einem Richardson Electronics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,606 Richardson Electronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Richardson Electronics-Papiers auf 17,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 168,68 USD wert. Damit wäre die Investition um 68,68 Prozent gestiegen.
Am Markt war Richardson Electronics jüngst 258,29 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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