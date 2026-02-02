NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor einem Jahr gekostet

Anleger, die vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die Richardson Electronics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Richardson Electronics-Aktie 13,20 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 757,576 Richardson Electronics-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 159,09 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Papiers am 30.01.2026 auf 12,09 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 8,41 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Richardson Electronics einen Börsenwert von 172,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at