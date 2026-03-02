NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Richardson Electronics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 02.03.2025 wurden Richardson Electronics-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Richardson Electronics-Aktie bei 13,20 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Richardson Electronics-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,576 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Richardson Electronics-Papiers auf 12,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,03 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 6,97 Prozent.

Richardson Electronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 175,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at