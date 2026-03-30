NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel hätte eine Richardson Electronics-Anlage von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Richardson Electronics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 10,97 USD. Bei einem Richardson Electronics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 91,158 Richardson Electronics-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 006,38 USD, da sich der Wert einer Richardson Electronics-Aktie am 27.03.2026 auf 11,04 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,64 Prozent angezogen.

Am Markt war Richardson Electronics jüngst 157,37 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at