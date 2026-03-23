Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
|Investmentbeispiel
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23.03.2026 16:04:52
NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richardson Electronics-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Richardson Electronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5,25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,048 Richardson Electronics-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 208,00 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Papiers am 20.03.2026 auf 10,92 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 108,00 Prozent zugenommen.
Am Markt war Richardson Electronics jüngst 157,55 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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