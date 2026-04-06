NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richardson Electronics-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Richardson Electronics-Papier statt. Der Schlusskurs des Richardson Electronics-Papiers betrug an diesem Tag 18,25 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Richardson Electronics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 547,945 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 104,11 USD wert. Das entspricht einem Minus von 38,96 Prozent.

Der Marktwert von Richardson Electronics betrug jüngst 159,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at