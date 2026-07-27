NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richardson Electronics von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Richardson Electronics eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Richardson Electronics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Richardson Electronics-Papier an diesem Tag 13,60 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Richardson Electronics-Aktie investierten, hätten nun 7,353 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 132,06 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 24.07.2026 auf 17,96 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,06 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Richardson Electronics belief sich zuletzt auf 256,83 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at