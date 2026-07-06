Richardson Electronics Aktie

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WKN: 880664 / ISIN: US7631651079

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Investmentbeispiel 06.07.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richardson Electronics von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Richardson Electronics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Richardson Electronics-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,11 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Richardson Electronics-Aktie investierten, hätten nun 12,330 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 204,81 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 02.07.2026 auf 16,61 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 104,81 Prozent vermehrt.

Alle Richardson Electronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 238,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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