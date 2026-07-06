NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richardson Electronics von vor 5 Jahren verdient

Die Richardson Electronics-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,11 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Richardson Electronics-Aktie investierten, hätten nun 12,330 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 204,81 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 02.07.2026 auf 16,61 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 104,81 Prozent vermehrt.

Alle Richardson Electronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 238,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at