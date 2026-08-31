Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
|Richardson Electronics-Investment im Blick
|
31.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richardson Electronics von vor 5 Jahren verdient
Das Richardson Electronics-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Richardson Electronics-Anteile bei 8,85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 129,944 Richardson Electronics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Richardson Electronics-Anteile wären am 28.08.2026 20 011,30 USD wert, da der Schlussstand 17,71 USD betrug. Mit einer Performance von +100,11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Richardson Electronics zuletzt 256,85 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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