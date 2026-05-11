Roivant Sciences Aktie

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WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017

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Profitable Roivant Sciences-Anlage? 11.05.2026 10:04:47

NASDAQ Composite Index-Wert Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roivant Sciences von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Roivant Sciences-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Roivant Sciences-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Roivant Sciences-Aktie bei 9,05 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Roivant Sciences-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 104,972 Anteilen. Die gehaltenen Roivant Sciences-Papiere wären am 08.05.2026 31 558,01 USD wert, da der Schlussstand 28,56 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 215,58 Prozent.

Der Roivant Sciences-Wert an der Börse wurde auf 20,45 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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