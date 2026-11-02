Roivant Sciences Aktie

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WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017

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Frühe Investition 02.11.2026 10:03:52

NASDAQ Composite Index-Wert Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roivant Sciences von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Roivant Sciences-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Roivant Sciences-Papier statt. Zum Handelsende standen Roivant Sciences-Anteile an diesem Tag bei 7,50 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Roivant Sciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,333 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 492,13 USD, da sich der Wert einer Roivant Sciences-Aktie am 30.10.2026 auf 36,91 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 392,13 Prozent gesteigert.

Roivant Sciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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