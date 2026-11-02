Roivant Sciences Aktie
WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017
|Frühe Investition
|
02.11.2026 10:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roivant Sciences von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Roivant Sciences-Papier statt. Zum Handelsende standen Roivant Sciences-Anteile an diesem Tag bei 7,50 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Roivant Sciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,333 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 492,13 USD, da sich der Wert einer Roivant Sciences-Aktie am 30.10.2026 auf 36,91 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 392,13 Prozent gesteigert.
Roivant Sciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roivant Sciences
Analysen zu Roivant Sciences
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Roivant Sciences
|33,01
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.