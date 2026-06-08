Roivant Sciences Aktie
WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017
|Rentabler Roivant Sciences-Einstieg?
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08.06.2026 10:04:23
NASDAQ Composite Index-Wert Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roivant Sciences-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Roivant Sciences-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Roivant Sciences-Aktie bei 9,58 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Roivant Sciences-Aktie investierten, hätten nun 10,438 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Roivant Sciences-Papiere wären am 05.06.2026 298,33 USD wert, da der Schlussstand 28,58 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 198,33 Prozent zugenommen.
Roivant Sciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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